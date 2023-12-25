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الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 9 يناير المقبل

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:09 م
الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 9 يناير المقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

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رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
 
جاء ذلك بعد إحالة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة للتعامل مع ملف الثروة السمكية، للجنة الزراعة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
 
جدير بالذكر أن الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أكد أن الأسماك من مصدر البروتين الآمن والصحي وبه العديد من الامتيازات التي لا تقارن بمصادر البروتين الأخرى، مشيرا إلى أن الثروة السمكية هي الأفضل في الإنتاج لتراجع تكلفة إنتاجها.
 
 
 
 
 
 






مجلس الشيوخ

الجلسة العامة

الثروة السمكية

الشيوخ




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