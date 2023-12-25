الشرطة الأمريكية تتصدى لمسيرة داعمة لفلسطين فى لوس انجلوس.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس، إنها منعت أكثر من 400 المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من دخول مركز تسوق مزدحم، فى منشور على حسابها الرسمى بموقع "اكس".

ووفقا لشبكة سى أن إن الأمريكية، شوهد مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يسيرون فى الشوارع باتجاه مركز بيفرلى سنتر التجارى الشهير فى وقت متأخر من يوم السبت، مع انتشار العشرات من مركبات شرطة لوس أنجلوس ووحدات الدراجات النارية فى الشوارع وفى مواقف السيارات التجارية القريبة بينما كانت المجموعة تتقدم عبر الطريق المؤدى إلى مركز التسوق.

وقالت الشرطة: "المتظاهرون انتشروا على تقاطع شارع 3rd St وLa Cienega بالقرب من مركز بيفرلى سنتر التجارى، مما أدى فى النهاية إلى إعلان الشرطة أن التجمع غير قانوني".

وقالت شرطة لوس أنجلوس: "لقد حصلت المجموعة على أمر بالتفريق وامتثلت له بشكل سلمي”، مشيرة إلى أن الإدارة ستسهل نشاط التعديل الأول، ولكن “لن يتم التسامح مع النشاط غير القانوني”.

مظاهرات فلسطين



مظاهرات دعم فلسطين

فى الوقت نفسه، يستمر القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، حيث استشهد 18 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى الحربى لمنزلين فى خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلى استهدف منزلا لعائلة صلاح فى منطقة معن شرق خان يونس إلى 18، وإصابة العشرات بجروح.

كما استشهد الشاب يحيى محمود جواهر وشقيقه الطفل عبد الرحيم فى قصف منزل بحى الأمل غربى خان يونس، كما دمر الاحتلال طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وكان قد استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل فى مخيم المغازى، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فى مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعى والغارات التى طالت العديد من المنازل فى مخيم المغازى، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.