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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بخطف طفلة والاعتداء عليها

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:31 م
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بخطف طفلة والاعتداء عليها حبس، ارشيفية
كتب ـ أحمد حسني - كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق "توك توك"، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة والاعتداء عليها في المعادي.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4496 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهم، خطف المجني عليها الطفلة، التي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بالتحيل، بأن نسج لها خيوط حيلة انطلت عليا، فاستدرجها إلى المكان المعد سلفًا لذلك قاصدًا من ذلك إقصاءها بمنأى عن أعين ذويها.
 
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 






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