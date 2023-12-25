اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلال

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:54 م
الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
 







الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

ليبيا

المجلس الرئاسى الليبي




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