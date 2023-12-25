الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلالالإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:54 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
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