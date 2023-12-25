الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

