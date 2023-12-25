الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني قرارا يدين مقتل موظفي الأونروا في غزة

كتبت: هند المغربي

تبنت الجمعية العامة قرارا يدين مقتل موظفي وكالة الأونروا وتدمير المباني التي ترفع علم الأمم المتحدة، في قطاع غزة.

ووفق الأمم المتحدة حتى ٢٣ ديسمبر قُتل 142 موظفا في الأونروا وتضررت 123 منشأة كما فقدت وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما فيها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موظفيها.

ونددت الجمعية بحادث الجمعة الماضي، حيث قُتل عصام المغربي، أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب زوجته وأطفاله وأكثر من 70 من أفراد عائلته الممتدة في قصف جوي إسرائيلي قرب مدينة غزة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان: "يجب أن تتوقف هذه الحرب. كما لا ينبغي أن تتحمل مزيد من العائلات الألم والمعاناة التي عانت منها عائلة عصام وعدد لا يحصى من عائلة أخرى".