الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلى لكفر المرازقة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 289 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رقم 2191 لسنة 2023، في 25 نوفمبر 2023م، المادة الأولى تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر المرازقة، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة، مركز قلين، بتعديل شارع بعرض 4م، بناء على المعاملة برقم معاملة 1155230066060بتاريخ 10 يوليو 2023م، المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمرفق به محضراجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة، المؤرخ في 31 أكتوبر 2023، المتضمن الموافقة على مشروع تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر المرازقة ، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة، مركز قلين، بتعديل شارع بعرض 4م، بناء على المعاملة برقم معاملة 1155230066060بتاريخ 10 يوليو 2023م، وعلى مايقضيه الصالح العام.