الثروة السمكية: نصدر 29 ألف طن سنويا.. وننتج أكثر من 2 مليون طن سنويًا

كتب محمد شرقاوى

كشف الدكتور صلاح مصيلحى رئس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن اجتماع الرئيس السيسى اليوم جاء للمتابعة وتنفيذ تعليمات التطوير فى بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وديروط والسد العالى وغيرها من البحيرات، لافتًا أن مصر تصدر 29 ألف طن سنويا من الأسماك معظمها من البحيرات الطبيعية.

وأضاف صلاح مصيلحى، فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الفترة الماضية كان هناك بعض تجاوزات على البحيرات، حيث تم رصد أكثر من 5 آلاف حلة تجاوز على بحيرة المنزلة وديروط وإدكو، موضحا أنه تم التنسيق مع هيئة المسطحات المائية لمنع التجاوزات.

وأشار إلى أن هناك تطوير كبير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 45 ألف طن فى العام الماضى، والعام الحالى أصبحت تنتج 85 ألف طن، بينما بحيرة البرلس كانت تنتج 50 ألف طن من الأسماك سنويا خلال العام الماضى، وارتفع انتاجها هذا العام ووصل إلى 105 ألف طن.

ولفت مصيلحى، أن هناك بحيرات قائمة على البحيرات العذبة والمالحة، ويتم انتاج أنواع عديدة من الأسماك منها البلطى والطوبار والبورى والدنيس والجمبرى وغيرها، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع فى معدلات تصدير.

وتابع: تنتج أكثر من 2 مليون طن سنويًا من الأسماك، وانتهينا من 80 % من أعمال تكريك بحيرة المنزلة، ونعمل باستمرار للانتهاء من أعمال التكريك بالبحيرات، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التكريك فى 2024.