البحرية السنغالية تحبط تهريب نحو 700 كيلو من الكوكايين وتعتقل 5 أجانب

وكالات

أعلن الجيش السنغالي، أن البحرية السنغالية تمكنت من حجز 690 كيلوجرام من الكوكايين كانت في طريقها إلى أوروبا، على متن زورق سريع، وقبضت على 5 أجانب يحملون الجنسية الإسبانية.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة للجيش السنغالي، أن دورية اعترضت الزورق الجمعة، على بعد 220 كلم قبالة السواحل السنغالية، ووجهت تحذيرات كما أطلقت أعيرة لإجبار القارب على التوقف.

وأضاف البيان أن الجيش سلم القارب والمخدرات وأفراد الطاقم الخمسة للمصالح المختصة، مردفا أن هذه العملية "تندرج في إطار جهود مكافحة كافة الأنشطة غير المشروعة" في المياه الإقليمية السنغالية.

وكان الجيش السنغالي قد ضبط في 14 من ديسمبر الجاري 3 أطنان من الكوكايين على متن سفينة قبالة سواحل البلاد، وقبض على طاقمها المكون من 7 أفراد، وهم فنزويلي و6 بيساو غينيين.

وفي 28 نوفمبر الماضي، ضبطت الشرطة السنغالية نحو 3 أطنان من الكوكايين، وهو ما يعني مصادرة حوالي 6 أطنان من الكوكايين في عرض البحر خلال أقل من 20 يوما.

وفي وقت سابق من شهر يناير 2023، ضبطت البحرية السنغالية أكثر من 800 كلغ من الكوكايين على متن سفينة قبالة سواحل داكار.