الأرصاد تكشف خرائط وأماكن سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خرائط الأمطار المتوقعة بكل أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجارى أول أسبوع فى فصل الشتاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل أماكن وفرص الأمطار المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، كما يلى: -

- فرص أمطار خفيفة يومى (الإثنين) - الثلاثاء) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

- أمطار خفيفة الى متوسطة أيام (الأحد) - الأربعاء الخميس - الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

- الأمطار قد تمتد خفيفة يومى ( الأربعاء (الخميس) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا)، ونشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.