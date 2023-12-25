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الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة الـ48 ساعة المقبلة من 4 فجرا لـ9 صباحا

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:12 ص
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة الـ48 ساعة المقبلة من 4 فجرا لـ9 صباحا حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام الإثنين الثلاثاء والسبت على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن فترة ظهور الشبورة تكون من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، مناشدة المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.






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