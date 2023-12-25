إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة كرو بطريق بهبشين - دنديل بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة كرو بطريق بهبشين - دنديل بمركز ناصر وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف يوسف عبد الناصر فتحي 22 سنة، طالب مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشروق فرج مرعي 6 سنوات مصابة بجروح و كدمات، ونورا حسين عبد الحميد 45 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإسلام سيد محمد 16 سنة، طالب مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ودعاء فرج مرعي 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة ،وجميعهم مقيمون بقرية بهبشين.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



