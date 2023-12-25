إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة ، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل قرى المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مراكز محافظة البحيرة عن إزالة 22 حالة تعدٍ مخالفة للقانون.

وتأتى هذه الحملات الرقابية، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعدٍ جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالفة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.