أمطار رعدية تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى السبت.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل، وخاصة فيما يتعلق بفرص الأمطار المتوقعة خلال هذا الأسبوع ومع بداية الأسبوع المقبل.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد تشهد حالة جوية مستقرة اليوم بكافة مناطق الجمهورية مع سطوع لأشعة الشمس أغلب ساعات النهار ليسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل للحرارة جنوبا.

وأضاف إلى أن اليوم وغدا هناك استقرار تام فى الأحوال الجوية واعتدال فى درجات الحرارة، ولكن تظهر الشبورة لتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابع: متوقع من يوم الأربعاء أن تتعرض البلاد لمنخفض جوى يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ومتوقع معه أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتصل خفيفة لجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

واستطرد: أما مع يوم الخميس يزداد تعمق المنخفض الجوى وتزداد فرص وكميات الأمطار لتكون متوسطة ورعدية أحيانا على محافظات الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى وتمتد متوسطة لجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا)، ونشاط رياح أحياناً على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.