أقباط دمياط يحتفلون بفوز الرئيس السيسي أثناء قداس عيد الميلاد

دمياط - هيثم مراد

توافد أقباط محافظة دمياط مساء أمس الأحد على كنائس المحافظة لأداء قداس صلاة عيد الميلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد قداس طائفة الروم الأرثوذكس بدمياط احتفال أقباط المحافظة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية معلنين دعمهم للقيادة السياسية.

قداس الروم الأرثوذكس في دمياط تضمن دعوات شعب الكنيسة لأهالي غزة، وشهد القداس أيضا صلاة الأقباط من أجل دعم القضية الفلسطينية، ويقول الأب هشام بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط أن شعب الكنيسة في دمياط يصطف خلف القيادة السياسية، موضحا أن أقباط دمياط يحرصون دائما على أداء الصلوات من أجل توفيق قيادتنا السياسية، مشيرا إلي أن احتفالات عيد الميلاد داخل الكنيسة شهدت أيضا احتفال أقباط المحافظة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، الأمر الذي يعكس مدى وحدة الشعب المصري وتفهمه لما يحاك من مؤامرات للنيل من الدولة المصرية.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة الأمنية بدمياط، بنشر دوريات متحركة بمحيط الكنائس، إضافة إلي فتح محاور مرورية جديدة أمام حركة سير السيارات لمنع التكدس أمام كنائس المحافظة، فضلا عن وجود كمائن شرطية ومرورية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين داخل المحافظة تزامنا مع قيام أقباط المحافظة بأداء قداس صلاة عيد الميلاد.