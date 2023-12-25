أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 25-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25-12-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للزيوت والصابون، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمشروعات الصناعية والهندسية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.28%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 205.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 137.9 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 24226 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 29253 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7691 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 6276 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1479 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.418 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.77%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.70%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.67%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.511 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 37.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20.41%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 6.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.22%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.106 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.