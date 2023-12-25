اليوم السابع
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أبو مازن: أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض فلسطين بعاصمتها القدس

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 09:05 م
أبو مازن: أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض فلسطين بعاصمتها القدس أبو مازن
أ ش أ

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الاثنين، لمُناقشة آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أبو مازن أن الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجودهم في وطنهم، ومواصلة النضال حتى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والتخلص من الاحتلال، وتجسيد الدولة المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194.

 

 







أبو مازن

القدس

فلسطين

اسرائيل

الحرب على غزة




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