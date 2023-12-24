7 أطعمة تساعد فى تخفيف الأرق أثناء انقطاع الطمث

كتبت إيناس البنا

الأطعمة التي تساعد في تخفيف الأرق أثناء انقطاع الطمث ​1. الكريز تعزيز طبيعي للميلاتونين الكريز غني بالميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، فقد يساعد دمج عصير الكريز الحامض أو القليل من الكريز الطازج في روتينك المسائي على تعزيز مستويات الميلاتونين، ما يعزز نومًا أكثر راحة أثناء الليل. مرحلة انقطاع الطمث مرحلة مهمة في حياة كل امرأة، حيث قد يسبب التقلب الهرمونى الذى يحدث في الجسم عددًا من الأعراض منها الأرق واضطرابات النوم ما قد يشعرها بالتعب والإرهاق خلال تلك الفترة، ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، فإن تعديلات نمط الحياة تلعب دورًا حاسمًا، ويساعد الاختيار الصحيح للأطعمة أيضًا بشكل كبير في تخفيف الأرق أثناء انقطاع الطمث.الكريز غني بالميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، فقد يساعد دمج عصير الكريز الحامض أو القليل من الكريز الطازج في روتينك المسائي على تعزيز مستويات الميلاتونين، ما يعزز نومًا أكثر راحة أثناء الليل.

2. الأسماك الدهنية: أوميجا 3 للنوم الهادئ يعتبر سمك السلمون والماكريل والأسماك الدهنية الأخرى مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، وقد تساهم هذه الدهون الصحية في تحسين نوعية النوم عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز بيئة هرمونية متوازنة. 3. الكيوي الكيوي هو مصدر غذائي قوي يحتوي على السيروتونين، ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C. وتشير الدراسات إلى أن تناول الكيوي بانتظام قبل النوم قد يساعد الأفراد على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم أعمق. 4. اللوز اللوز مصدر رائع للمغنيسيوم، وهو معدن مرتبط بتحسين نوعية النوم، حيث يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات وتنظيم الناقلات العصبية المشاركة في النوم، يمكن أن يكون تضمين حفنة صغيرة من اللوز في وجبتك الخفيفة في المساء بمثابة طقوس مهدئة لتعزيز النوم.

5. شاي البابونج اختيار شاي الأعشاب الخالي من الكافيين، وخاصة البابونج ، يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، تُعرف هذه الأنواع من الشاي بخصائصها المهدئة الخفيفة، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا قبل النوم للنساء اللاتي يعانين من الأرق أثناء انقطاع الطمث.