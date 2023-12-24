وزير الجيوش الفرنسى يزور حاملة الطائرات "ديكسمود" لعلاج مصابى غزة فى 31 ديسمبر

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من المقرر أن يقوم وزير الجيوش الفرنسى سيباستيان ليكورنو بزيارة على متن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية (ديكسمود) والتى رست عند ميناء العريش، فى 31 ديسمبر الجارى، لتقييم الأضرار التى سببتها الحرب بين إسرائيل وحماس على السكان المدنيين.

وعند وصولها إلى ميناء العريش بمصر، فى 27 نوفمبر الماضي، استقبلت حاملة طائرات الهليكوبتر الفرنسية ومنذ اليوم التالى مدنيين مصابين من قطاع غزة. +



وقالت وزارة الدفاع الفرنسية ان فرنسا هى القوة الغربية الأولى التى تقدم خدمات للرعاية الصحية بالقرب من قطاع غزة، مشيرة إلى أن ديكسمويد يعمل على متنها ايضا اطباء من بلجيكا والدنمارك، كما أن معظم المدنيين الذين تم علاجهم يعانون من أمراض خطيرة.



وتتضمن حاملة الطائرات التى تعمل كمستشفى غرفتى عمليات و40 سريرا وأكثر من 80 من مقدمى الرعاية وأجهزة المسح الضوئى والتحليل، حسبما أشار سيباستيان ليكورنو عندما وصلت "ديكسمود" إلى مصر.



ويقوم الجيش الإسرائيلى بقصف مكثف وتنفيذ عمليات برية فى قطاع غزة ردا على الهجوم الذى نفذته حماس فى 7 أكتوبر فى إسرائيل.