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وزارة الصحة: الكشف المبكر لمرض الإيدز يضمن سلامة الأشخاص من العدوى

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:00 ص
وزارة الصحة: الكشف المبكر لمرض الإيدز يضمن سلامة الأشخاص من العدوى فيروس نقص المناعة البشرى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس نقص المناعة البشرى " الإيدز " من الأمراض المنتقلة جنسيا، ولكن الكشف المبكر والعلاج يضمن سلامة الأشخاص من العدوى.
 
وقالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات التوعوية تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الإيدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وأساليب العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الإيدز بالجمهورية، وتابعت: "الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الإيدز ليس مرض الموت كما هو سائد".
 
وأضافت: "الحملات تقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما يتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها"
 
 
فيروس نقص المناعة البشرى
فيروس نقص المناعة البشرى
 






الصحة

الايدز

مرض نقص المناعة البشرى

وزارة الصحة

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