واشنطن بوست: إسرائيل استخدمت قنابل بالقرب من 17 مستشفى فى انتهاك لقوانين الحرب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إسرائيل تشن حاليا واحدة من أكثر الحروب تدميرا فى هذا القرن ضد غزة، وتشير الأدلة إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع فاقت أي من الصراعات السابقة، فضلا عن أن الاحتلال أسقط بعض أكبر القنابل المستخدمة اليوم حتى بالقرب من المستشفيات.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى القطاع غير مسبوقة فى القرن الحادي والعشرين، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية والغزو البري إلى تدمير مساحات كبيرة من الأراضي المحاصرة، وقتل ما لا يقل عن 20057 شخصاً وتشريد الغالبية العظمى من السكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات الأكثر ضراوة جاءت من الجو، مما أدى إلى تسوية مباني المدينة بأكملها بالأرض وتدمير المناظر الطبيعية.

وقامت صحيفة "واشنطن بوست" بتحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الغارات الجوية وتقييمات الأمم المتحدة للأضرار، وأجرت مقابلات مع أكثر من 20 من عمال الإغاثة ومقدمي الرعاية الصحية وخبراء في الذخائر والحرب الجوية. وتظهر الأدلة أن إسرائيل نفذت حربها في غزة بوتيرة ومستوى من الدمار من المرجح أن يتجاوز أي صراع حديث، حيث دمرت المزيد من المباني، في وقت أقل بكثير، مما تم تدميره خلال معركة النظام السوري في حلب من عام 2013 إلى عام 2016، والحملة التي قادتها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش في الموصل بالعراق والرقة بسوريا في عام 2017.

ووجدت الصحيفة أيضًا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية متكررة وواسعة النطاق بالقرب من المستشفيات، التي من المفترض أن تتلقى حماية خاصة بموجب قوانين الحرب. وكشفت صور الأقمار الصناعية التي استعرضها مراسلو صحيفة واشنطن بوست عن عشرات الحفر الواضحة بالقرب من 17 من أصل 28 مستشفى في شمال غزة، حيث كان القصف والقتال على أشده خلال الشهرين الأولين من الحرب، بما في ذلك 10 حفر تشير إلى استخدام قنابل تزن 2000 رطل، وهى الأكبر.