نقيب صيادلة الشرقية: افتتاح وحدات للصيدلة الإكلينيكية فى أكثر من 18 مستشفى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية، الشكر والتقدير للرئيس السيسى، لاهتمامه بصناعة الدواء فى مصر وافتتاحه لأكثر من مدينة لصناعة الأدوية على أحدث المواصفات العالمية وبأعلى تقنيات الجودة فى إنتاج الدواء المصري والذي يضاهي انتاج الشركات العالمية مما أدى إلى اكتمال السوق المصرى بالأدوية التى تلبى احتياجات المريض المصرى فى شتى التخصصات وخاصة أدوية الأورام و المناعة والأمراض المستعصية.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن النقابة تقوم بدور كبير فى مراقبة الصيدليات المتواجدة بقرى ومدن المحافظة والبالغ عددهم 7 آلاف صيدلية وتعمل جاهدة على إعادة الهيبة إلى الصيادلة والصيدليات وذلك بتوعية أصحاب الصيدليات بضرورة تواجد الصيدلى بشكل دائم بالصيدلية حفاظا على صحة المرضى والحد من وجود دخلاء على المهنة، وفى حال تلقى بلاغا عن صيدليات مخالفة يتم فورا إخطار هيئة الدواء المصرية كى تقوم بدورها التنفيذى بالتفتيش على الصيدليات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أبو الفتوح، أن النقابة تثمن تقلد الصيادلة بجميع الهيئات الحكومية والجامعية المناصب القيادية والاشرافية وإتاحة الفرصة بالتطوير بالدراسات العليا فى الجامعات لافتا أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين نقابة صيادلة الشرقية وصيادلة جامعة الزقازيق وقناة السويس وبورسعيد وكلية التجارة جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والأكاديمية العربية المصرفية والأكاديمية العربية البحرية للحصول على خصومات وتسهيلات تساعد الخريج الصيدلى فى الحصول على الدراسات العليا بمصر فات مخفضة وتكون دافعا للصيدلي في تطوير أداءه المهني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل فى التخصصات المختلفة لشباب الصيادلة.

وبشر نقيب صيادلة الشرقية جموع خريجى كليات الصيدلة باستمرار تكليفهم بالحكومة مطالبا الصيادلة بالاهتمام بتطوير أنفسهم فى التخصصات الجديدة منها الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية والتحاليل الطبية والطب الشرعى والسموم والجودة ومكافحة العدوى لأن يوجد أكثر من 51 مجال يستوعب أعداد كثيرة من خريجى الصيدلة خاصة مجال تصنيع الدواء.

وأكد أن هناك تواصل مع الجهات التنفيذية لحل مشاكل التسعيرتين اللتان يتسببوا فى انهيار اقتصاديات الصيدليات ومشاكل الضرائب والأدوية منتهية المفعول وتسعى النقابة بكل قوة للتطبيق الكامل لقرار 499 الخاص بزيادة ربح الصيدلى نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل.

وأشار "أبو الفتوح" إلى أنه من أهم فعاليات النقابة افتتاح وحدات للصيدلة الإكلينيكية فى أكثر من 18 مستشفى بمحافظة الشرقية دعما للصيادلة الحكوميين فى المستشفيات والمراكز، وتوفير مصايف مدعمة للصيادلة، وعمل دورات مستمرة ومنتظمة فى التعليم الصيدلى المستمر، وإقامة احتفالات لتكريم الأمهات المثاليات وإقامة مسابقات لحفظة القرآن الكريم وتكريم الفائزين من ابناء الصيادلة.

وتابع: تعتزم النقابة عقد المؤتمر الثانى للصيادلة الحكوميين والمؤتمر الأول للصيدلة الإكلينيكية وصيادلة التغذية العلاجية وتنظيم يوم الوفاء للصيادلة الذين تخطوا سن الـ60 وتنظيم يوم الصيدلى المثالى رقم 9 بمحافظة الشرقية والاستمرار فى دعم برامج التعليم الصيدلى المستمر.