اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يفتتح برنامج الدورة التدريبية "بيئة مؤسسية آمنة"

الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:21 م
نائب محافظ سوهاج يفتتح برنامج الدورة التدريبية "بيئة مؤسسية آمنة" نائب المحافظ يفتتح الدورة التدريبية
سوهاج عمرو خلف

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افتتح أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، برنامج الدورة التدريبية "بيئة مؤسسية آمنة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الأمنى للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، وذلك لتنمية وبناء قدرات العاملين الرقمية بالجهاز الإداري بالدولة.
 
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المستهدف من البرنامج تدريب 200 موظف من العاملين بالمحافظة والمديريات التابعة، مقسمين على 4 مجموعات، منها مجموعتين خلال شهر ديسمبر 2023م، ومجموعتين خلال شهر يناير 2024م، بواقع 50 متدربا بالمجموعة الواحدة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من البرنامج التدريبي، لمزيد من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.






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