مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و3.3% لخام برنت

كتبت – مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 3.3%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

وسجلت أسعارالنفط 79.07 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.56 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولى، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنجولا التى انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعة بأكملها.

وقال أزفيدو للتلفزيون الحكومي إن قرار المغادرة جاء لأن عضوية أوبك لا تخدم مصالح أنجولا، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

في نهاية نوفمبر، أبدت أنجولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك+ الذى تم تأجيله لعدة أيام.

وتأسست منظمة أوبك عام 1960، وتجمع 13عضوا بقيادة السعودية، وشكلت تحالف أوبك+ عام 2016 مع عشر دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية.