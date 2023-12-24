اليوم السابع
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مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط آخرين في حملات أمنية بالدقهلية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:52 م
مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط آخرين في حملات أمنية بالدقهلية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تضم عدد (11 عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق الحكم على عدد منهم فى قضايا "سلاح نارى ، مخدرات") متخذين من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب إستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع (عدد 7 منهم وضبط الآخرين) وعُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 دراجات نارية – 2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.






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