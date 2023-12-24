مستشار الرئيس الفلسطينى: لا بد من إجبار أمريكا لأخذ موقف حيادى من إسرائيل.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة ما زال مستمرا، وإسرائيل تزيد من القصف على أهالي القطاع، وترغب في أن يتركوا منازلهم.

وأكد محمود الهباش خلال اتصال هاتفى مع المذيعة هاجر جميل لبرنامج شارع مصر على اذاعة "شعبى اف ام" ، إحدى إذاعات راديو النيل، أن العدوانية فاقت كل التصورات وأن المجتمع الدولى يقف متفرجا والولايات المتحدة تقف مع إسرائيل.

وأضاف أنه يقدر الجهود المصرية والعربية لتقديم المساعدات لأهالى غزة، سوء المقدمة عبر معبر ربح أو عن طريق مطار العريش الدولى.

وأضح الهباش أن المشكلة أن النظام الإسرائيلي يحظى بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، قائلا:" هم يحظون بدعم كامل من الإدارة الامريكية، وإلا الان المجموعة العربية لما تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية باللغة المفهومة، الولايات المتحدة لا تفهم لغة الأخلاق، هي تفهم فقط لغة القوة ولغة المصالح، ويجب مخاطبة الولايات المتحدة بلغة المصالح".

وطالب الهباش بإجبار الولايات المتحدة الامريكية ان تأخذ موقف حيادي ولو بشكل نسبى، وليس موقف منحاز لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك أكثر من 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.