اليوم السابع
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مستشار الرئيس الفلسطينى: حكومة نتنياهو تصر على تصفية القضية الفلسطينية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:40 ص
مستشار الرئيس الفلسطينى: حكومة نتنياهو تصر على تصفية القضية الفلسطينية مستشار الرئيس الفلسطينى
محمد عبد العظيم

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قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة يتفاقم والاحتلال يواصل جرائمه وسياسات تهجير الفلسطينيين، متابعا: " الاحتلال يواصل بالتوازي جرائمه بالضفة الغربية وحكومة نتنياهو تصر على محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يصر على تجويع أهالي قطاع غزة ويواصل حظر دخول المساعدات الإنسانية الكافية له، مشددا على أنه يجب وقف مسلسل محاولات تهجير أهالي القطاع وإمداد سكانه بالمساعدات اللازمة والكافية.

ولفت إلى أن  الولايات المتحدة تواصل استخدام الفيتو لترسيخ الممارسات الإسرائيلية، وتصر على استمرار العدوان على قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك أكثر من 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.

 

 







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