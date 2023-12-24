مسؤولون أوكرانيون: مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء قصف روسي على خيرسون

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أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في قصف روسي على مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم عن المسؤولين قولهم إن القوات الروسية قصفت أيضا محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال شرقي أوكرانيا ما أدى إلى إصابة خمسة عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة "كوراخوف".

وفي سياق آخر، أعلنت القوات الأوكرانية صد هجومين على بلدة مارينكا على الخط الجبهة.

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون قد أعلنت أمس السبت إصابة ستة أشخاص جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 83 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.