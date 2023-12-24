مدينة الأقصر تنفذ خطة لتزيين الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، خطة متكاملة لتنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود المبذولة استعداداً لإستقبال أعياد رأس السنة 2024، بما يتناسب مع المكانة السياحية للأقصر.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، في بيان صحفي، أن المحافظ وجه تعليمات بظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة حيث إن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها، لافتا إلى أن أعمال تزيين الميادين والأشجار يتم بالتنسيق مع المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن فنادق الأقصر قامت بتزيين مداخلها بأشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وأشكال بابا نويل في أجواء من البهجة بمناسبة العام الجديد ، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة ورفع أي إشغالات بكافة مناطق المدينة للظهور بالشكل اللائق خلال الاحتفالات.

ومن جانبه، أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الاستعداد على قدم لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية، كما عقد برفقة نائبه محمد عبد القادر خيرى، عدة اجتماعات مع قيادات وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التي تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفوري حال وقوع أية مشكلات للسياح.



التزيين في شوارع الأقصر



تجميل واضاءة شوارع الأقصر



تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة بالأقصر



تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة



مدينة الأقصر تنفذ خطة لتزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس