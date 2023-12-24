اليوم السابع
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مداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:57 م
مداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بدر .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة .. وبحوزته (عدد 11 فرد محلى – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع الأسلحة النارية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها .
 






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