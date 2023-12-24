محطة مياه الشرب بقرية نهطاي في الغربية طفرة جديدة في مشروعات حياة كريمة

الغربية محمد طارق

مشروعات جديدة تظهر يوم بعد الأخر لتخدم الآلاف من أهالي وسكان قرية الريف المصري، وذلك بفضل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قري الريف المصري، ومن أهم هذه المشروعات محطات المياة الجديدة والتي توفر مياة نظيفة مطابقة للمواصفات الصحية، تم إنشاؤها بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة لتعقيم المياة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، الإنتهاء من مشروع محطة مياة الشرب بنهطاي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة التي تتم داخل 54 قرية 88 تابع لها، كمرحلة أولي داخل المحافظة، والتي تم أختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطي 4 مليار جنية.

وفي هذا الصدد قال محمد حلمي أحد شباب القرية، أن مشروع محطة مياه الشرب كان أحد الأحلام التي حلمنا بتنفيذها علي مدار سنوات طويلة، حيث كنا نعاني من تدهور في تقديم هذة الخدمة، مما تسبب في إصابة العديد من الأهالي بالأمراض مثل الفشل الكلوي وغيرها بسبب تلوث مياة الشرب وعدم وجود محطة تخدم المجلس القروي بالكامل.

وأضاف: اليوم وبفضل مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس، تم الانتهاء من محطة مياة الشرب بنهطاي، والتي تم إنشاؤها بأحدث الأجهزة والمعدات لتخدم القرية والقري المجاورة وتقدم مياة نظيفة صالحة للاستخدام بمواصفات عالية، مشيرا إلي أن المياة داخل القرية أصبحت أفضل من المياة التي كنا نقوم بشرائها من الشركات لاستخدامها، موضحاً أن المشروع وفر الكثير من الأموال علي الأهالي وقدم كوب مياه صحي نظيف.

وأشار إلي أن القرية شهدت طفرة كبيرة في كافة الخدمات والقطاعات العامة والخدمية، والتي لم نكن نحلم في يوم من الأيام تحقيق جزء منها، موجهاً الشكر للرئيس علي الاهتمام بالمواطن البسيط داخل القري وتوفير الحياة الكريمة له بالفعل، موضحاً أن مشروعات المبادرة واقع يري النور ويستفيد منها الجميع.

ومن جانبه أوضح محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.



محطة مياة الشرب بنهطاي 1



محطة مياة الشرب بنهطاي 2



محطة مياة الشرب بنهطاي 3



محطة مياة الشرب بنهطاي 4



محطة مياة الشرب بنهطاي 5