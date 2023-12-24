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محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون اليوم

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:00 ص
محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون اليوم محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة،  محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون .
 
وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.






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