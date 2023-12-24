اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يزور كنيستي سانت أوجيني والقديس نيقولاس للتهنئة بعيد الميلاد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:37 م
محافظ بورسعيد يزور كنيستي سانت أوجيني والقديس نيقولاس للتهنئة بعيد الميلاد كنيسة سانت أوجيني
بورسعيد - محمد عزام

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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة لقساوسة وكهنة وشعب كنيسة سانت أوجيني، التهنئة بحلول عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته مساء اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، الشيخ محمد مصطفى عفيفي، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، والشيخ عبدالرحمن الصياد، المنسق الإعلامي للمنطقة، ومحمد فواز، رئيس حي الشرق، ومحمد مسعد، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية. 
 
وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جانب من قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة سانت أوجيني في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.
 
وهنأ محافظ بورسعيد، شعب الكنيسة ببورسعيد بحلول عيد الميلاد المجيد، مؤكداً علي أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري نسيج واحد.
 
وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني، والقديس نيقولاس، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، موضحاً أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.
 
 
وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد  رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء
المحافظ والاب صموئيل
المحافظ والاب صموئيل

المحافظ والقيادات
المحافظ والقيادات

المحافظ يهنئ اب الكنيسة
المحافظ يهنئ اب الكنيسة

المحافظ يهنئ الاب صموئيل
المحافظ يهنئ الاب صموئيل

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد

كنيسة القديس نيقولاس
كنيسة القديس نيقولاس

كنيسة سانت اوجيني
كنيسة سانت اوجيني

مراسم القداس الكنيسة_1
مراسم القداس الكنيسة_1
 






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