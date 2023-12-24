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محافظ بورسعيد: الشعب المصري قال نعم للاستقرار والإعمار بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:16 م
محافظ بورسعيد: الشعب المصري قال نعم للاستقرار والإعمار بالانتخابات الرئاسية المحافظ يهنئ أب الكنيسة
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، إن الشعب المصري قال نعم للاستقرار والإعمار خلال مشاركته الحاشدة بالانتخابات الرئاسية.
 
وأكد المحافظ، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد للكنائس الغربية، بكنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط على أن الشعب المصري قال نعم للأمن والأمن والاستقرار والإعمار والبناء، فهو شعب عظيم ينشد الاستقرار والإعمار.
 
وأشار محافظ بورسعيد إلى أننا نجدد العهد في بيوت من بيوت الله أن نحب بعضنا البعض من أجل بناء بلدنا مصر، فهي بلد مقدسة نحميها جميعا بدمائنا.
 
 
المحافظ من كنيسة القديس نيقولاس
المحافظ من كنيسة القديس نيقولاس

المحافظ يهنئ اب الكنيسة
المحافظ يهنئ اب الكنيسة

كنيسة القديس نيقولاس
كنيسة القديس نيقولاس
 
 
 

 







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