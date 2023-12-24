محافظ بني سويف يكرم وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية لبلوغها سن المعاش

من جانبها عبرت وكيل الشؤون القانونية، عن سعادتها واعتزازها بتكريم محافظ بني سويف على إخلاصها وجهدها المتميز في أداء عملها، مشيرة إلى أن هذا التكريم أسعد أسرتها بالكامل وأسرتها من زملائها العاملين بالإدارة والديوان العام، معربة عن امتنانها للمحافظ على هذه اللفتة الإنسانية والمشجعة لكل المتميزين.

شهد التكريم كلا من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعدد من العاملين ومديري الإدارات بالديوان العام وأسرة المُكرمة.