محافظ بني سويف يكرم وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية لبلوغها سن المعاش

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ليلى أحمد مصطفى وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ، لبلوغها السن القانوني للتقاعد، حيث أهداها شهادة تقدير نظراً لتميزها وتفانيها في العمل طوال عملها بالإدارة.
من جانبها عبرت وكيل الشؤون القانونية، عن سعادتها واعتزازها بتكريم محافظ بني سويف على إخلاصها وجهدها المتميز في أداء عملها، مشيرة إلى أن هذا التكريم أسعد أسرتها بالكامل وأسرتها من زملائها العاملين بالإدارة والديوان العام، معربة عن امتنانها للمحافظ على هذه اللفتة الإنسانية والمشجعة لكل المتميزين.
شهد التكريم كلا من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعدد من العاملين ومديري الإدارات بالديوان العام وأسرة المُكرمة.
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