محافظ القليوبية يضبط سيارتين أثناء إلقائها مخلفات هدم والسير عكس الاتجاه

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء بمحيط محور العصار وأسفل الطريق الدائري، وخلال الجولة تم ضبط سيارة نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق العام بمحور العصار ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تابع أعمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق بطول محور العصار، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، بأعمال الكنس ورفع التراكمات للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق، موجها بتكثيف أعمال النظافة خاصة في الورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.

كما وجه الهجان، بأهمية استمرار العمل على مدار الـ24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع جميع التراكمات، ومصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما تم خلال الجولة ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه وتقطع الطريق بمحور العصار مما يعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن مخالفة القانون.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبراً الخيمة، واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة.



السيارة المضبوطة أثناء رمي رتش المباني



جانب من الجولة_1



جانب من الحملة



خلال رفع تراكمات القمامة



رفع مخلفات البناء