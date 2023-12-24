محافظ الإسماعيلية يوجه بالرقابة المستمرة وتكثيف الحملات لضبط الأسواق

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكرى السلع.

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الأحد؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط أحد المخابز لتجميعه نصف طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بمركز ومدينة فايد.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، تم ضبط مخبزين لتصرفهم فى كمية من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق تقدر بـ 750 كيلو دقيق.

وفى مركز الإسماعيلية تم ضبط 100 كيلو سكر، 35 كيلو أرز ناقصى الوزن، و145كيلو مكرونة محظور تداولها خارج منظومة التموين بأحد محلات السوبر ماركت، بجانب ضبط 10 كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمى، هذا إلى جانب تحرير 123 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن 13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و27 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وسلع منتهية الصلاحية وغش تجارى، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفى مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 10 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و٥ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و17 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 26 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضرين تصرف فى الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحى برئاسة رئيس المدينة أو الحى وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتى الطب البيطرى والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومى للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.