محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من مقاطعة سيتشوان الصينية لبحث التعاون المشترك

وخلال اللقاء، رحب الشريف بالوفد الصيني على أرض الإسكندرية، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خصوصًا في المجال التجاري والسياحي مشيرًا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية.

وتأتي هذه الزيارة لتفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في سيتشوان أثناء زيارة محافظ الإسكندرية للمقاطعة، والتي زار خلالها العديد من المشروعات والشركات الكبرى، وأبدى اهتمامه بفتح آفاق التعاون للاستثمار في العديد من المشروعات.