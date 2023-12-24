اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميدانى للتعامل مع موجة الطقس السيئ

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:29 م
محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميدانى للتعامل مع موجة الطقس السيئ رفع تراكمات مياه الأمطار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد محافظ افسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أى آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

‎وأكد محافظ الإسكندرية، وجود تنسيق وتعاون كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها القطاعات الخدمية كشركات الصرف الصحي ومياه الشرب فضلًا عن إدارات المرور والحماية المدنية، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام:

(4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

 

IMG-20231224-WA0030
جانب من رفع مياه الأمطار فى الإسكندرية

 

IMG-20231224-WA0029
رفع مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية






الاسكندرية

نوة الفيضة الصغرى

نوات الاسكندرية

نوة الفيضة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة