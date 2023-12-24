محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس قرية من منصبه بسبب شكاوى جماهيرية

أسوان- صلاح المسن

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، استبعاد مايكل رفعت، رئيس قرية كركر من منصبه، وتكليف رئيس قروى أبو الريش جابر فتحى بدلا منه على أن يقوم سكرتير قروى أبو الريش بأعماله لحين صدور حركة المحليات، وذلك على خلفية حزمة شكاوى وصلت مكتب المحافظ من الأهالي يشكون فيها سوء حالة الشوارع الداخلية.

جاء ذلك أثناء استدعاء محافظ أسوان لرئيس القرية المستبعد، حيث شدد اللواء أشرف عطية على أن العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين هما المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات على كل المستويات الإدارية.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه، حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم نزوله الشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب تطبيق الانضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل بما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.