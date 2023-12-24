متحدث حركة فتح: نتواصل مع مصر والأصدقاء للعمل على وحدة الصف الفلسطينى

محمد عبد العظيم

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الوحدة هي السبيل الوحيد لتحقيق إنجاز حقيقي بالقضية الفلسطينية، متابعا: "هناك ما يمكن البناء عليه من أجل تحقيق الوحدة الوطنية ونتواصل مع مصر والأصدقاء وصولا لوحدة الصف الفلسطيني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "نؤكد أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال علينا.. وندعم كل الإجراءات الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وتابع متحدث حركة فتح: "تصريحات الاحتلال حول استمرار العدوان على قطاع غزة بمثابة إجرام إسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك أكثر من 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.