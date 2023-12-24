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لو طفلك فى ابتدائي.. تعرف على جدول امتحانات المرحلة الابتدائية ببنى سويف

الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:35 م
لو طفلك فى ابتدائي.. تعرف على جدول امتحانات المرحلة الابتدائية ببنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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كشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، عن جدول امتحان طلاب المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

تقرر عقد امتحانات الصفوف :الرابع والخامس والسادس الابتدائى على مدار 6 أيام فى الفترة من 9 إلى 15 يناير 2024، والصفوف: الأول والثانى والثالث من التعليم المجتمعى فى الفترة من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام، والصفوف : الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعي" على مدار5 أيام وتحديدًا فى الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

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