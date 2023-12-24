لو طفلك فى ابتدائي.. تعرف على جدول امتحانات المرحلة الابتدائية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، عن جدول امتحان طلاب المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

تقرر عقد امتحانات الصفوف :الرابع والخامس والسادس الابتدائى على مدار 6 أيام فى الفترة من 9 إلى 15 يناير 2024، والصفوف: الأول والثانى والثالث من التعليم المجتمعى فى الفترة من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام، والصفوف : الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعي" على مدار5 أيام وتحديدًا فى الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.











