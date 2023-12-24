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كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم المهرجان البيئي

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:04 م
كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم المهرجان البيئي فعاليات المهرجان البيئي
محمد صبحى

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انطلقت فعاليات المهرجان البيئي لأسرة أصدقاء البيئة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ومتابعة الدكتور حسام عبد الغنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي، إن الأنشطة الطلابية تعمل على تنمية روح التعاون بين الطلاب وتحفزهم على الاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة البيئية مثل تنظيف وتجميل أمام مبنى الكلية، وضع صناديق قمامة ، ودهان بوابة الكلية، دهان الرصيف أمام المبني، دهان المقاعد، دهان البرجوله، إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها

وتشكلت لجنة تحكيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من كل من الدكتور محمد صبحي وأشرف على الفعاليات هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي البيئي وغرس ثقافة المحافظة على البيئة لدى طلاب الجامعة من خلال مشاركتهم الفعالة في الأنشطة المختلفة.
 
 
 
 
 
 
 






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