عميد طب قصر العينى ينعى الدكتورة فوقية مرسى أستاذ الروماتيزم

كتب ـ محمد صبحى

تقدم الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وأسرة كلية طب قصر العينى بخالص العزاء والمواساة الى أسرة الدكتورة فوقية محمد مرسى أحمد، استاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية طب قصر العينى.

كما يتقدم عميد كلية الطب بخالص العزاء الى قصر العينى بأكمله فى الفقيدة الغالية.. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناتة

والدكتورة فوقية محمد مرسى أحمد أستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية طب قصر العينى. وزوجة المغفور له الدكتور محمود فوزى أحمد المناوى استاذ أمراض النساء والتوليد ورائد جراحة المناظير بطب قصر العينى.

وأوضح بيان الكلية، فقدت اليوم كلية طب قصر العيني أحد أبرز الأساتذة وأفضلها ومعلم ومربي الأجيال.حيث لها اسهامات عديدة فى مجال تخصصها كما يشهد لها من المكارم والتفانى فى العمل