"عمري فداكي".. شاب من كفر الشيخ يضحى بعمره دفاعا عن شرف ابنة عمه

كتب إيهاب المهندس

أن تدفع عمرك دون تفكير من جل الدفاع عن شرفك هذه أسمي درجات الرجولة التي أظهرها شاب كفر الشيخ بعد تصديه لميكانيكي ابتز نجلة عمه بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزهق المتهم روحه ويقتله، ويصدر ضد الأخير حكما بالإعدام.

فتاة في بداية العقد الثالث من عمرها، تقدم لخطبتها "ا.ع" ميكانيكي، 28 سنة، ولكن الفتاة وأهلها رفضوه لسوء سلوكه، المتمرد في لحظة شيطان قرر الانتقام من الفتاة ومن أهلها وبدء التخطيط لتشويه صورتها.

بطريقة كلها خسة تحصل المتهم على صور شخصية للفتاة، وقام بابتزازها ثم قام بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقاما منها، ولم يتراجع المتهم عن سلوكه الإجرامي رغم تدخل العديد من أهل المنطقة لمنعه من تهديد الفتاة.

لم يعدل المتهم عن تفكيره الإجرامي ليقوم "خ.ع"، طالب، ابن عم الفتاة بالتصدي للمتهم وطلب منه عدم تهديدها مرة أخرى ومنع أهالى المنطقة حدوث شجار بينهما، ليقرر الميكانيكي بمساعدة شيطانه في التخلص من الشاب، ولتنفيذ الجريمة أعد سلاح أبيض.

بدم بارد توجه "الميكانيكي"، لمكان تواجد المجني عليه وتعدي عليه بسلاح أبيض سدد له بكل خسة طعنة في الصدر ليلفظ بعدها المجني عليه غارقا في دمائه وهو يردد قائلا "عمري فداكي يا أبنه عمي"

من ترب على الوضاعة والندالة دائما ما يفيق متأخرا من فعلته بعد ارتكاب جريمته، فالمتهم ترك محل الجريمة وهرب معتقدا أنه سيهرب من العقاب، وصدر حكما ضد المتهم بالإعدام غيابيا، ليقبض عليه ويقوم بعمل إعادة إجراءات على الحكم، وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة وسماع طلبات الدفاع وأقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع صدر حكما بإعدام المتهم، لتنتهي حياته على حبل عشماوي.