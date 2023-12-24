اليوم السابع
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ضبط 278 قضية مخدرات و248 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:53 م
ضبط 278 قضية مخدرات و248 قطعة سلاح خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (278) قضية مخدرات ، و(248) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84236) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج- أسوان- دمياط)، حيث نجحت في ضبط عدد (15) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (3 بنادق آلية-

 7 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15متهم لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (2,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو) بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 20 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وضبط 3 قطع سلاح نارى (بندقية- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو– 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - 6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

 

 







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سلاح ناري

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