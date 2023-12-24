ضبط هارب من 32 سنة سجن في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط (مالك شركة للإستثمار العقارى - مقيم بمحافظة بنى سويف) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 32 سنة و3 شهور فى عدد 35حكم (مستأنف ،جزئى ) بتهم "تبديد" وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي
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ضبط 162 قطعة سلاح و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعةالسبت، 23 ديسمبر 2023 01:05 م
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