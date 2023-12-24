اليوم السابع
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ضبط هارب من 32 سنة سجنا في بني سويف

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:58 م
ضبط هارب من 32 سنة سجنا في بني سويف حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط (مالك شركة للإستثمار العقارى - مقيم بمحافظة بنى سويف) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 32 سنة و3 شهور فى عدد 35حكم (مستأنف ،جزئى ) بتهم "تبديد" وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.






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