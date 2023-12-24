ضبط صاحب محل تجارى يبيع سكر مبادرة الدولة فى السوق السوداء ببورسعيد

جاء ذلك استمراراً لما تبذله الدولة المصرية من تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته الدولة من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، ومن بينها مبادرات لتخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبتعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر.

ووجه محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بشن حملات رقابية على المحال التجارية، لضبط المخالفين منها، وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية وبقيادة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وبالإشتراك مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والمهندسة سماح فايد مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى العرب قام صاحبه بحيازة وعرض وبيع سكر مدعم ( تابع لمبادرة تخفيض الأسعار - مبادرة الدولة ) للتخفيف عن كاهل المواطنين لإيصال السلع الإستراتيجية إليهم بأسعار تنافسية، فقام صاحب المحل المذكور ببيعة أزيد من السعر للمواطنين عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة دون وجه حق.

تم التحفظ على كمية تقدر بـ 242 كجم سكر مدعم، وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980- وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

ويهيب محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، التجار الإلتزام وعدم إحتكار أى سلعة غذائية أو غير غذائية أو بيع سعرها أزيد من السعر أو بيع سلعة خاصة بالمبادرة، وأن مديرية تموين بورسعيد سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه إحتكار هذه السلع لزيادة سعرها والتربح دون وجه حق.