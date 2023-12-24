صحة سوهاج: مكافأة لفريق الإنعاش القلبي الرئوي لإنقاذهم حياة مريض بمستشفى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى سوهاج العام، واطمأن على مدى التزام الأطقم الطبية بالتواجد بالمستشفى، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وأثناء المرور تمكن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بإنقاذ حالة مريض بمنتهى الحرفية، موجها بصرف مكافأة للفريق الطبي على سرعة الأداء والخدمة التي يقدمها للمرضى والمصابين على مدار الساعة .

جاءت الجولة التفقدية تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري لمتابعة سير العمل بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما تفقد معمل المستشفى، وأقسام " العنايات المركزة والمتوسطة، والأطفال، والنساء والتوليد، وبنك الدم"، واطمأن على توافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفة، وتابع سير العمل بوحدة الحضانات مشيداً بجميع العاملين، والتزامهم بتقديم الخدمات المنوطة بهم على أكمل وجه، موجها بصرف مكافأة لجميع الكوادر التمريضية بالوحدة؛ نظرا لجهودهم المبذولة لراحة المرضى .



تفقد بنك الدم



تفقد عمليات الطوارئ



قسم الحضانات بمستشفى سوهاج العام



متابعة الحالة الصحية للمرضى



متابعة تسجيل الحالات



نقاش حول سير العمل بالمستشفى