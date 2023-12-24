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صافرات الإنذار تدوي في الجليل شمال إسرائيل فجر الأحد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 04:05 ص
صافرات الإنذار تدوي في الجليل شمال إسرائيل فجر الأحد الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل فجر اليوم الأحد، حسبما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان.

وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، عن إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل، بنيران "حزب الله" اللبناني الذي قال إن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا وجنودا في الجنوب بـ"الأسلحة المناسبة".
 

 

 







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